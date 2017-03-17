Леонарду Жардим: "Разница между "Монако" и "Боруссией" в том, что дортмундцы играли уже в четвертьфинале ЛЧ"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим считает, что на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов уже нельзя говорить о хорошем и плохом жребии. Монегаскам в соперники досталась дортмундская "Боруссия". По мнению португальского специалиста, между командами лишь одна разница - дортмундцы уже играли на данной стадии турнира.

- Когда играешь в четвертьфинале Лиги чемпионов, то трудно говорить о хорошем или плохом жребии, - цитирует L'Equipe Жардима. - Все команды очень сильны. "Боруссия" имеет много сильных качеств. В течение 3-4 лет дортмундцы очень хорошо играют в Лиге чемпионов. Нас ждет противостояние между двумя сильными командами. Разница заключается в том, что Дортмунд играл уже на этом уровне. Тем не менее, как и всегда, "Монако" будет играть в свой футбол.