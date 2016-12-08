Леонарду Жардим: "Разгром от "Байера"? Это никуда не годится"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (0:3) выразил сожаление по поводу крупного поражения. Специалист использовал в этой встрече не основной состав, так как команда гарантировала себе первое место в группе ранее.

– Это никуда не годится, – приводит официальный сайт УЕФА слова Жардима. – Нельзя проигрывать с таким счетом. Я рискнул с составом на этот матч. В "основу" попали неопытные игроки, но все равно печально так проигрывать.