04:23 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонарду Жардим: "Разгром от "Байера"? Это никуда не годится"

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Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (0:3) выразил сожаление по поводу крупного поражения. Специалист использовал в этой встрече не основной состав, так как команда гарантировала себе первое место в группе ранее.

– Это никуда не годится, – приводит официальный сайт УЕФА слова Жардима. – Нельзя проигрывать с таким счетом. Я рискнул с составом на этот матч. В "основу" попали неопытные игроки, но все равно печально так проигрывать.

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