01:21 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонарду Жардим: "Почему свистели Траоре? Он плохо играл весь прошлый сезон"

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Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (3:0) объяснил, почему болельщики освистали нападающего Ласина Траоре, передает из Монако спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. В прошлом сезоне 26-летний ивуариец выступал за "Монако".

– Почему так свистели Траоре? – спросили у Жардима.

– Оба фактора сыграли свою роль. Во-первых, он забил в Москве. Во-вторых, он в прошлом году он очень плохо сыграл в течение всего сезона.

- Фалькао?

- Самое важное, что я и клуб верим в него. Он забил и сыграл в хороший футбол. И будет прогрессировать дальше.

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