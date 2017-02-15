Леонарду Жардим: "Победа "ПСЖ" над "Барселоной" показывает силу французского футбола"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим считает, что победа "ПСЖ" над "Барселоной" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов показывает силу чемпионата Франции. Монегаски постараются доказать это в очередной раз на следующей неделе.

- Победа "ПСЖ" является еще одним свидетельством силы французского футбола, - цитирует L'Equipe Жардима. - Я всегда был сторонником того, что французский чемпионат конкурентоспособный, в нем играет много очень хороших игроков. На следующей неделе "Монако" постарается в очередной раз доказать это.