Леонарду Жардим: "Победа над "Арсеналом" помогла "Монако" выиграть у "Тоттенхэма"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим использовал опыт игры против "Арсенала" в сезоне-2014/15, чтобы обыграть "Тоттенхэм" в матче 1-го тура Лиги чемпионов. Зимой прошлого года монегаски в 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде выиграл у "канониров" (1:3).

- Мы планировали ликвидировать быстрые переходы "Тоттенхэма" из обороны в атаку, так как "шпоры" очень сильны в этом аспекте, - цитирует Goal Жардима. - Мысленно мы подготовили себя к матчу, используя нашу победу над "Арсеналом" полтора года назад.