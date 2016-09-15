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Леонарду Жардим: "Победа над "Арсеналом" помогла "Монако" выиграть у "Тоттенхэма"

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Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим использовал опыт игры против "Арсенала" в сезоне-2014/15, чтобы обыграть "Тоттенхэм" в матче 1-го тура Лиги чемпионов. Зимой прошлого года монегаски в 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде выиграл у "канониров" (1:3). 

- Мы планировали ликвидировать быстрые переходы "Тоттенхэма" из обороны в атаку, так как "шпоры" очень сильны в этом аспекте, - цитирует Goal Жардима. - Мысленно мы подготовили себя к матчу, используя нашу победу над "Арсеналом" полтора года назад.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

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