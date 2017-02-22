02:00 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонарду Жардим: "Переломный момент в матче с "Манчестер Сити" – незабитый пенальти"

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Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после поражения от "Манчестер Сити" (3:5) в гостевом первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что его команда провела хорошую игру. По словам Жардима, в этом противостоянии еще ничего не закончено.

– В первую очередь скажу, что это, возможно, один из самых невероятных матчей в Лиге чемпионов в этом сезоне, – приводит официальный сайт УЕФА слова Жардима. – Это здорово для болельщиков – уверен, им радостно от того, что они увидели столько качественных атак и восемь голов. Думаю, "Монако" играл по-настоящему хорошо, я поздравил футболистов. Мы допустили небольшие ошибки в обороне и, думаю, переломным моментом стал нереализованный пенальти, когда мы могли повести в счете 3:1.

Фалькао – отличный форвард, и сегодня он это доказал, несмотря на то, что в Англии у него дела складывались не лучшим образом. Серхио Агуэро – также нападающий мирового уровня.

У нас по-прежнему в запасе 90 минут, противостояние еще далеко не закончено.

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Материалы REN-TV

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