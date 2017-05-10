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Леонарду Жардим: "Не считаю "Ювентус" фаворитом в финале Лиги чемпионов"

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Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (1:2) подчеркнул, что туринская команда стала сильнее по сравнению с 2015 годом, когда она также выходила в финал. Вместе с тем он не считает подопечных Массимилиано Аллегри фаворитами в предстоящем финальном матч. Соперником итальянцев будет победитель пары "Реал""Атлетико". "СЭ" вел текстовую трансляцию игры "Ювентус" – "Монако".

– Считаю, что "Ювентус" сейчас сильнее, чем в 2015 году, – приводит Tmw слова Жардима. – Новые игроки туринцев имеют больше опыта, и это может быть очень важно в финале. У "Монако" такого опыта. Что касается итальянской команды, то я не считаю ее фаворитом в финале Лиги чемпионов.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/2 финала
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