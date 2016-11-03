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Леонарду Жардим: "Не могу сказать, что ЦСКА играл плохо"

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Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (3:0) выразил мнение, что причиной такого результата стала хорошая игра его команды, а не неудачные действия армейцев, передает из Монако спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Он отдал должное российскому клубу.

– Монако был так силен или ЦСКА так слаб? – вопрос Жардиму.

– Не могу сказать, что ЦСКА сыграл плохо, это по-прежнему великая команда. Просто мы провели очень хороший матч.

– Этот состав Монако – оптимальный для ЛЧ?

– Не могу так сказать. Раджи и Ндорам такие же полноценные игроки основного состава.

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