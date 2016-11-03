Леонарду Жардим: "Не могу сказать, что ЦСКА играл плохо"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (3:0) выразил мнение, что причиной такого результата стала хорошая игра его команды, а не неудачные действия армейцев, передает из Монако спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Он отдал должное российскому клубу.
– Монако был так силен или ЦСКА так слаб? – вопрос Жардиму.
– Не могу сказать, что ЦСКА сыграл плохо, это по-прежнему великая команда. Просто мы провели очень хороший матч.
– Этот состав Монако – оптимальный для ЛЧ?
– Не могу так сказать. Раджи и Ндорам такие же полноценные игроки основного состава.