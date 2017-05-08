Леонарду Жардим: "Монако" ждет многого от Фалькао в ответном матче с "Ювентусом"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим накануне ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" отметил, что монегаскам необходимо показать свой лучший футбол. Защитник Бенжамен Менди пока не готов выходить на поле.

- "Ювентус" создал нам много проблем в первом матче, так что, конечно, нам придется кое-что изменить, - цитирует пресс-служба УЕФА Жардима. - Особенно хорош у "Юве" был Дани Алвес. Это понятно, ведь это великий игрок, который привык к матчам такого уровня. Если мы хотим одолеть туринцев, то нам нужно показать свой лучший футбол. Мы ждем многого от Фалькао. На данный момент Менди не готов на все 100 процентов. Выпустить его на поле было бы рискованно.

Матч "Ювентус" - "Монако" состоится завтра, 9 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой игры.