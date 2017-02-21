Леонарду Жардим: "Монако" создаст проблемы "Манчестер Сити"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим в преддверии первого матча 1/8 матча Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" высоко оценил класс соперника. Наставник добавил, что его команда хорошо готова к предстоящей встрече.

– "Манчестер Сити" прекрасно переходит из обороны в атаку, – приводит официальный сайт УЕФА слова Жардима. – Когда соперник идет вперед, то в качестве форвардов выступают сразу пятеро футболистов. Обороняется "Сити" тоже прекрасно. Нужно создавать проблемы, оказывать давление. Мы хорошо изучили манеру игры оппонента.

За последние три сезона наш состав существенно изменился, но мы все равно добрались до 1/8 финала во второй раз. Очень хорошо, ведь это доказывает, что перестановки не помешали нам остаться на высочайшем уровне. В команде осталось лишь два-три футболиста, которые три года назад сражались с "Арсеналом". Мы сделали ставку на молодежь, и пока она себя оправдывает.