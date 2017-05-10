Леонарду Жардим: "Монако" покидает Лигу чемпионов с высоко поднятой головой"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после ответного матча 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов с "Ювентусом" (1:2) подчеркнул, что ему не стыдно за результат. Специалист отметил: исход был во многом обусловлен поражением в первой игре. "СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Ювентус" – "Монако".

– Проиграть 1:2 в гостях у "Ювентуса" вовсе не так страшно, – приводит Tmw слова Жардима. – Ключевым было поражение на своем поле. Сегодня мы неплохо начали встречу и создавали прессинг. У нас были отличные моменты, но мы позволяли сопернику опасно контратаковать. Как бы то ни было мы покидаем турнир с высоко поднятой головой.