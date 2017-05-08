19:35 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонарду Жардим: "Монако" нужен быстрый гол в ответном матче с "Юве"

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Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что его футболистам необходимо забить быстрый гол в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Ювентусом". В первой игре монегаски дома проиграли со счетом 0:2.

– В ответном матче против "Ювентуса" мы должны действовать самоуверенно, хотя это будет очень сложно, – цитирует AP Жардима. – Быстрый гол, возможно, позволит изменить ситуацию. Нам нужно продолжить показывать тот качественный футбол, в который мы играть умеем.

Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов "Ювентус" – "Монако" состоится 9 мая в Турине, начало игры – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/2 финала
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