Леонарду Жардим: "Монако" нужен быстрый гол в ответном матче с "Юве"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что его футболистам необходимо забить быстрый гол в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Ювентусом". В первой игре монегаски дома проиграли со счетом 0:2.

– В ответном матче против "Ювентуса" мы должны действовать самоуверенно, хотя это будет очень сложно, – цитирует AP Жардима. – Быстрый гол, возможно, позволит изменить ситуацию. Нам нужно продолжить показывать тот качественный футбол, в который мы играть умеем.

Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов "Ювентус" – "Монако" состоится 9 мая в Турине, начало игры – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.