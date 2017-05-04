Леонарду Жардим: "Монако" не теряет надежд на финал"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после первого полуфинала Лиги чемпионов против "Ювентуса" (0:2) отметил, что его команда провела хорошую игру, несмотря на то, что соперник доминировал в начале встречи. По его словам, французский клуб не теряет надежд на выход в финал.

- "Ювентус" доминировал на поле первые 15 минут, - приводит Football Italia слова Жардима. - Потом игра выровнялась. В целом мы провели хороший матч, и я могу похвалить своих игроков. Это футбол, такие поражения случаются. С "Ювентусом" очень сложно играть.

Мбаппе в этой встрече не получилось найти пространство. Буффон сделал два-три хороших сэйва, которые решили исход игры. Будет сложно выйти в финал, но мы не теряем надежду.