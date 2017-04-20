Леонарду Жардим: "Монако" – не фаворит, но у нас есть амбиции"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (3:1) подчеркнул, что у команды есть амбиции пробиться в финал. При этом он заметил: "Монако" не является фаворитом. В полуфинал также вышли "Ювентус", "Атлетико" и "Реал".

– "Монако" вошел в историю, – приводит Tmw слова Жардима. – Матч был очень сложный, но команда играла амбициозно. Каждый провел встречу на высоком уровне. Сейчас остались три большие команды с серьезным опытом в европейской арене. Мы не фавориты, но у нас есть огромное желание выйти в финал. Мы не ставим для себя никаких рамок.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Монако" – "Боруссия" Д