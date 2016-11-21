Леонарду Жардим: "Монако" не будет думать о ничьей с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим отметил, что его команда не будет играть на ничью в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Напомним, что обе команды играют в одной группе с ЦСКА.

– Нашей первой целью было попадание в группу, – цитирует Le Figaro Жардима. – Теперь мы должны выйти в плей-офф. Ключом к успеху в этой игре будет интенсивный и умный футбол. Команда должна выложиться. Всегда тяжело противостоять сопернику, который вынужден играть только на победу. Конечно, "Тоттенхэм" стал сильнее с возвращением Кейна. Но он не единственная угроза для нас. У "шпор" много ресурсов. Нам важно сыграть в свой футбол. Мои игроки точно не будут думать о ничьей – только о победе.