01:57 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонарду Жардим: "Монако" было сложно во втором тайме, но мы счастливы"

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Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:1) отметил, что команда хорошо провела первый тайм. По его словам, во второй половине было сложнее из-за того, что соперник перестроил свою игру.

- Очень доволен тем, что мы смогли выйти в четвертьфинал, - приводит L'Equipe слова Жардима. - Я два или три раза пересматривал первый матч и считаю, что счет 3:5 был несправедливым. Хотя тогда мы допустили много мелких ошибок. Сегодня у нас был хороший первый тайм, команда оборонялась очень высоко. Тактически "Сити" адаптировался во втором тайме, поэтому стало сложнее. Нам пришлось продолжать игру с двумя форвардами, потому что нельзя было отдавать мяч "Сити". 

Счастливы, что сделали подарок для наших болельщиков и всей Франции. Это второй раз, когда мы вышли в четвертьфинал в последние годы. Хороший итог нашей работы. Перед матчем меня спросили, боюсь ли я. Мне не нравится, когда нужно играть в обороне. Я люблю открытые игры.

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