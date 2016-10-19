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Леонарду Жардим: "Могли сравнять счет раньше, но Акинфеев..."

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Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим назвал ничью в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (1:1) результатом, сравнимым по ощущениям с победой, передает с 3-й Песчаной улицы корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Наставник также отметил игру вратаря соперника Игоря Акинфеева.

– Согласны, что этот матч можно назвать для вас победным?

– Наверное, так и есть. Мы делаем все, чтобы выйти из группы. И этот результат можно считать успехом, с учетом того, как все складывалось. У нас не все получалось. Пропустили от Траоре. Он, как это часто бывает, был по-особенному мотивирован. Ведь играл против клуба, которому принадлежит.

В перерыве я не стеснялся в выражениях. Нам нужно было прибавлять в атаке. К счастью, это получилось. В том числе благодаря заменам. Могли сравнять счет раньше, но долгое время это не приносило плодов. В первую очередь из-за блестящей игры Акинфеева. Не могу не отметить его отдельно.

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