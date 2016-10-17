18:46 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонарду Жардим: "Изменять своей игре в матче с ЦСКА не собираемся"

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Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что не собирается менять стиль игры. По словам наставника, подопечные намерены контролировать мяч и победить, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Русские владельцы "Монако" давали какое-то напутствие перед полетом в Москву?

– Нет, особых разговор на эту тему не было. Понимаю, что игра стоит для них особняком. Самое важное – добыть три очка и показать игру, достойную нашего клуба.

– Слуцкий предположил, что вы можете изменить тактическую схему после поражения от "Тулузы". Уже определили для себя, как будете играть?

– Каждый матч разный. Мы изменять своей игре не собираемся, всегда играем в один и тот же футбол, основанный на контроле мяча, активном использовании флангов, компактно действуем в обороне. Думаю, так и сыграем завтра.

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