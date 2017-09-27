Леонарду Жардим: "Игроки должны быстрее забыть матч с "Порту"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим призвал свою команду не расстраиваться после поражения от "Порту" (0:3) в домашнем матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, шансы выйти в плей-офф сохраняются.

– Я сказал ребятам, что в Лиге чемпионов еще ничего не закончено, – цитирует AFP Жардима. – Осталось еще четыре игры. Нам нужно быстрее забыть это поражение, потому что впереди важнейший матч в чемпионате с "Монпелье". Нам нужно сохранять предельную концентрацию и интенсивную игру. Любая осечка дает преимущество сопернику.