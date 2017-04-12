Леонарду Жардим: "Думаю, Мбаппе взберется на очень большие высоты"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после победы над дортмундской "Боруссией" (3:2) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов заявил, что его подопечные сделали лишь полдела. Также специалист оценил игру форварда Кильяна Мбаппе, который оформил дубль в этой встрече.

– Мбаппе не останавливается в своем развитии, – цитирует сайт УЕФА Жардима. – Он с нами уже второй год и продолжает все так же упорно трудиться. Он знает, чего все это стоит. Мы рады его выступлениям, и я говорю не только про сегодня. Думаю, он взберется на очень большие высоты.

Я не устаю повторять, что прогресс возможен только через большой труд, и мы поможем ему не сбиться с пути. Что касается нашего противостояния с "Боруссией", то сделано только полдела.