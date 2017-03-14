Леонарду Жардим: "Для того, чтобы выйти в 1/4 финала, "Монако" нужно забивать минимум три гола"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" подчеркнул, что обе команды будут много атаковать. В первом поединке "Сити"одержал победу со счетом 5:3.

– Думаю, обе команды пойдут в атаку, – приводит официальный сайт УЕФА слова Жардима. – Постараемся забить, потому что нам надо как минимум два мяча для того, чтобы выйти в 1/4 финала. "Сити" силен индивидуальным мастерством игроков, соперник может забить в любой момент. Думаю, чтобы пройти дальше, нам нужно забить минимум три гола. Обе команды будут придерживаться своего ДНК, будет сложно отказаться от атакующей составляющей. Думаю, завтра будет возникать много свободных зон и, возможно, много голов.

Я не боюсь таких игр. Стараюсь выжать из них максимум. Я больше опасаюсь, когда мы играем с более мелкими клубами и являемся фаворитами. Каждый должен наслаждаться такими вечерами. Если вы страстно любите футбол, такие матчи вам понадобятся.