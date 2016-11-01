22:10 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонарду Жардим:
"ЦСКА - великая команда"

0
0
0
2

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим на пресс-конференции перед домашним матчем группового турнира против ЦСКА отметил, что эстетика игры у форварда Ласина Траоре не на высоте, но завтра он может изменить ход игры, передает из Монако спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. 26-летний ивуарийский нападающий "Монако" выступает за ЦСКА на правах аренды.

- ЦСКА - великая команда, была чемпионом в прошлом году, - сказал Жардим. - Сегодня вы занимаете последнее место в группе, но это по-прежнему хорошая команда.

Траоре хорошо знаю. Признаю, эстетика игры у него не на высоте. Но он старается и завтра может изменить ход игры.

- Завтра вы сыграете с командой, которая не выиграла 7 из 8 последних матчей.

- Матчи в Лиге чемпионов отличаются от других. Вспоминаю себя 12 лет назад, когда мы проиграли в чемпионате, но выиграли первый поединок в Лиге чемпионов. Тут все мотивированы, хотят выиграть, и ЦСКА сделает все возможное, чтобы пройти дальше.

результаты опроса
11602 чел.
Выйдут ли ЦСКА и "Ростов" в плей-офф Лиги чемпионов?
Да, выйдут оба клуба
2.4%
Выйдет только ЦСКА
7.0%
Выйдет только "Ростов"
3.2%
Оба клуба попадут в Лигу Европы
16.3%
В Лигу Европы попадет только ЦСКА
12.2%
В Лигу Европы попадет только "Ростов"
14.2%
Оба станут четвертыми в своих группах
44.7%
0
0
0
2
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 4-й тур
Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

bond1951

молодец все по делу

23:05

PitersS

Реверансы сделаны-теперь можно и по морде..

22:29

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ