Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим на пресс-конференции перед домашним матчем группового турнира против ЦСКА отметил, что эстетика игры у форварда Ласина Траоре не на высоте, но завтра он может изменить ход игры, передает из Монако спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. 26-летний ивуарийский нападающий "Монако" выступает за ЦСКА на правах аренды.

- ЦСКА - великая команда, была чемпионом в прошлом году, - сказал Жардим. - Сегодня вы занимаете последнее место в группе, но это по-прежнему хорошая команда.

Траоре хорошо знаю. Признаю, эстетика игры у него не на высоте. Но он старается и завтра может изменить ход игры.

- Завтра вы сыграете с командой, которая не выиграла 7 из 8 последних матчей.

- Матчи в Лиге чемпионов отличаются от других. Вспоминаю себя 12 лет назад, когда мы проиграли в чемпионате, но выиграли первый поединок в Лиге чемпионов. Тут все мотивированы, хотят выиграть, и ЦСКА сделает все возможное, чтобы пройти дальше.