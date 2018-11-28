Леонардо Ди Каприо идет на футбол. Как думаете, ему понравится?

Знаменитый американский актер Леонардо Ди Каприо будет присутствовать на матче Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Ливерпуль". Об этом сообщает французское издание Le Parirsien.

Сообщается, что актер хорошо знаком с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Ранее он вместе с бизнесменом посещал матчи теннисного турнира "Большого шлема" "Ролан Гаррос".

Матчи "ПСЖ" ранее посещали певицы Рианна и Бейонсе, актеры Джеки Чан и Вин Дизель, а также звезды спорта: Майкл Джордан, Рафаэль Надаль, Роналдо, Льюис Хэмилтон и другие.

Матч в Париже начнется в 20.55 по московскому времени.

PSG-Liverpool : Leonardo DiCaprio attendu au Parc des Princes https://t.co/Va2RhOnNan – Le Parisien (@le_Parisien) 28 ноября 2018 г.

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