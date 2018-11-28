20:18 | Футбол — Лига чемпионов

Леонардо Ди Каприо идет на футбол. Как думаете, ему понравится?

Леонардо Ди Каприо. Фото AFP
Леонардо Ди Каприо. Фото AFP
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Знаменитый американский актер Леонардо Ди Каприо будет присутствовать на матче Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Ливерпуль". Об этом сообщает французское издание Le Parirsien.

Сообщается, что актер хорошо знаком с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Ранее он вместе с бизнесменом посещал матчи теннисного турнира "Большого шлема" "Ролан Гаррос".

Матчи "ПСЖ" ранее посещали певицы Рианна и Бейонсе, актеры Джеки Чан и Вин Дизель, а также звезды спорта: Майкл Джордан, Рафаэль Надаль, Роналдо, Льюис Хэмилтон и другие.

Матч в Париже начнется в 20.55 по московскому времени.

Все о Лиге чемпионов – здесь.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/football/champions-league/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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