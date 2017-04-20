Леонардо Бонуччи: "Задача "Ювентуса" – финал Лиги чемпионов"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:0) отметил стойкость и компактность команды в этой игре. "СЭ" вел трансляцию встречи. Напомним, что первый матч команд в Италии завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

– "Ювентус" провел очередной замечательный матч, – приводит Tmw слова Бонуччи. – Стойко, компактно, как единая команда. Мы показали, что не уступаем "Барселоне", которой необходимо было отыгрываться. Теперь нас осталось четверо. Наша задача – выйти в финал.