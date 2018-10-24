Леонардо Бонуччи: "Ювентус" надеется попасть в финал Лиги чемпионов"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи заявил, что его команда рассчитывает дойти до финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Вчера "бьянконери" обыграли "Манчестер Юнайтед" в матче 3-го тура группового этапа этого турнира (1:0).

- Наша идея заключалась в том, чтобы доминировать в игре с "МЮ", - цитирует Бонуччи Football Italia. - Нам удалось сделать это в первом тайме. Во втором мы немного просели, но в итоге заслужили победу. Я и вся команда надеемся попасть в финал. Это будет сложно, но мы можем этого достичь.

"Ювентус" занимает 1-е место в группе H, имея в активе 9 очков.

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