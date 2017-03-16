Леонардо Бонуччи: "Ювентус" хочет встретиться с "Барселоной", чтобы взять реванш"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи отметил, что в четвертьфинале Лиги чемпионов туринцы хотят встретиться с "Барселоной". Итальянец подчеркнул, что "Ювентус" намерен взять реванш у каталонцев за поражение в финале турнира (1:3) сезона-2014/15.

– "Лестер" – единственный клуб, которого не ждали в 1/4 финала, но лично я хотел бы встретиться с "Барселоной", – цитирует FourFourTwo Бонуччи. – Для "Ювентуса" встреча с клубом, который не позволил нам выиграл Лигу чемпионов, стала бы отличным стимулом. С кем бы я не хотел встретиться? С "Баварией". Карло Анчелотти специалист в такого рода противостояниях, поэтому мюнхенцев лучше встретить в финале.