Леонардо Бонуччи: "Ювентус" достойно ответил "Севилье" после пропущенного гола"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" (3:1) выразил удовлетворение выходом в плей-офф турнира. Итальянец подчеркнул: команда намерена занять первое место в группе,

– Мы займем первое место в группе, если обыграем загребское "Динамо", но в футболе ничего не гарантировано, – приводит официальный сайт УЕФА слова Бонуччи. – Мы достойно ответили сопернику после пропущенного мяча и на пути домой можем думать о выходе в следующую стадию.