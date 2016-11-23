07:58 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонардо Бонуччи: "Ювентус" достойно ответил "Севилье" после пропущенного гола"

0
0
0

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" (3:1) выразил удовлетворение выходом в плей-офф турнира. Итальянец подчеркнул: команда намерена занять первое место в группе,

– Мы займем первое место в группе, если обыграем загребское "Динамо", но в футболе ничего не гарантировано, – приводит официальный сайт УЕФА слова Бонуччи. – Мы достойно ответили сопернику после пропущенного мяча и на пути домой можем думать о выходе в следующую стадию.

 
0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ