Леонардо Бонуччи: "Удаление Роналду? Там было рядовое столкновение"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Валенсии" (2:0) отметил, что судья мог не удалять нападающего Криштиану Роналду. Португалец получил прямую красную карточку на 29-й минуте за удар Джейсона Мурильо.

- Я видел, что это было рядовое столкновение, - приводит Football Italia слова Бонуччи. - Мурильо сам положил руки на Роналду, а тот отреагировал. Разумеется, он рассердился, но судья увидел то, что увидел. Это было неприятно для "Ювентуса", но мы смогли преодолеть все препятствия.

Криштиану Роналду удалили в первом матче за "Ювентус" в ЛЧ. Он заплакал