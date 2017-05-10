Леонардо Бонуччи: "Шансы "Ювентуса" в финале Лиги чемпионов с "Реалом" равны"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против "Монако" (2:1) отметил, что шансы команды в финальной игре турнира против "Реала" – 50 на 50. Туринцы по итогам двух встреч вышли в финал турнира, который состоится 3 июня в Кардиффе.

– Наши шансы с "Реалом" – 50 на 50, – цитирует Football Italia Буффона.

Отметим, что матч "Атлетико" – "Реал" состоится в среду, 10 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "Королевского клуба". "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.