Леонардо Бонуччи: "Рад, что в финале сыграем с "Реалом", а не "Атлетико"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи рад, что в финале Лиге чемпионов туринцы сыграют с "Реалом", а не "Атлетико". Также он назвал ключевым в этом розыгрыше турнира в домашнюю игру с "Барселоной" (3:0).

- Я рад, что мы столкнемся в финале с "Реалом", а не с "Атлетико", так как "матрасники" сидели бы глубоко в обороне, - цитирует Football Italia Бонуччи. - Тем не менее, мы, конечно же, знаем, что "Реал" состоят из чемпионов, поэтому мы должны подойти к игре с правильным настрое, чтобы выиграть финал. У нас будет отличная игра в профессиональном и позитивном смысле.

Ключевой моменты этой Лиги чемпионов? Прежде всего, матч против "Барселоны" у себя дома, который дал нам импульс с точки зрения осознания и самоуважения. Также можно отметить ответный матч против "Монако", который был не так уж и прост.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" состоится 3 июня, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.