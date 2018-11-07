Леонардо Бонуччи: " Было бы приятно, если бы "Золотой мяч" получил защитник"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи отметил, что ему было бы приятно, если бы "Золотой мяч" достался бы защитнику. Он также добавил, что в этом году награда должда достаться форварду туринского клуба - Криштиану Роналду.

- Было бы приятно, чтобы защитник выиграл мяч, например Варан, - приводит Goal слова Бонуччи. - Но "Золотой мяч" должен достаться Криштиану Роналду за все то, что он дал "Реалу" в прошлом году.

"Ювентус" сыграет в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед"."Старая синьора" занимает 1-е место в группе H, имея в активе 9 очков, манкунианцы с 4-ю очками располагаются на втором месте.

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