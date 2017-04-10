Леонардо Бонуччи: "Барселона" сейчас не так сильна, как в 2015 году"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи считает, что сейчас "Барселона" не так сильна, как в 2015 году, когда обыграла туринцев в финале Лиги чемпионов со счетом 3:1. В нынешнем сезоне эти соперники встретятся на стадии 1/4 финала.

– Думаю, у нас защита более сильная, чем у "Барселоны", – цитирует El Pais Бонуччи. – Мы вместе уже много лет, доказали свой уровень в "Ювентусе" и в сборной Италии. В двухраундовом противостоянии, где учитываются голы в гостях, сильная защита считается преимуществом. Считаю, что "Барселона" не так сильна, как в 2015 году. Мне кажется, что в Лиге чемпионов сейчас "Бавария" сильнейшая. Она бы не позволила "Барселоне" совершить такой камбэк, какой допустил "ПСЖ".