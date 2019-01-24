Леонардо Бонуччи: "Барселона", "Ливерпуль", "Ман Сити" и "Ювентус" – фавориты ЛЧ"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от предстоящего матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико"​, сообщает официальный сайт "бьянконери". Первая игра состоится 20 февраля. 31-летний итальянец также назвал главным фаворитов ЛЧ.

– Это будет сбалансированный матч. "Атлетико" – отличная команда, у них есть международный опыт, и каждый год они делают все возможное, чтобы дойти до самой последней стадии турнира. У них отличный тренер и много чемпионов, поэтому понадобится сверхготовый во всех смыслах "Ювентус", чтобы пройти эту испанскую команду.

Нам понадобится немного удачи, но мы отличная команда. Фавориты Лиги чемпионов? "Барселона", "Манчестер Сити", "Ювентус" и "Ливерпуль", потому что эти команды, которые умеют играть и по-своему индивидальны. Но в Европе всегда случаются сюрпризы, поэтому "Ювентус" должен оставаться сосредоточенным и делать все возможное для победы, – приводит слова Бонуччи пресс-служба "Ювентуса".