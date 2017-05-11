Леонардо Бонуччи: "Алвес – инопланетянин"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи высоко оценил игру Дани Алвеса, который стал автором победного гола в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Монако" (2:1). Он также отметил, что 34-летний бразилец смог изменить свой стиль игры и адаптироваться к философии туринского клуба.

Алвес перешел в состав "Старой синьоры" из "Барселоны" летом 2016 года.

– Дани Алвес – инопланетянин, – приводит Goal.com слова Бонуччи. - Только прекрасный футболист и настоящий профессионал способен изменить свой стиль игры и адаптироваться к нашей философии так, как сделал он. Дани добавил "Ювентусу" опыта и задора. Алвесу потребовалось некоторое время, чтобы понять итальянский футбол и стиль нашей команды, но теперь он достиг нереального уровня.