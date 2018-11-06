14:55 | Футбол — Лига чемпионов

Леон Горецка: "Перед матчем с АЕК подсознательно думаем об игре с "Боруссией"

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Полузащитник "Баварии"  Леон Горецка признался, что игроки команды накануне матча Лиги чемпионов с АЕК подсознательно думают о предстоящем матче с дортмундской "Боруссией"​ в бундеслиге

- Предстоит матч в Лиге чемпионов против АЕК…

- Мы должны сосредоточиться на нем и сделать шаг в правильном направлении. Мы играем на глазах родной публики на Арене, поэтому желание победить велико. Мы хотим показать хороший футбол.

- Вы уже думаете о матче с Дортмундом? Насколько хороший результат против АЕКа был бы важен в преддверии суперматча на выходных?

- Подсознательно наверное думаем, но все концентрация сейчас на среде. Хороший результат помог бы нам легче войти в игру в субботу. Но даже если мы не достигнем хорошего результата, это никак не скажется на мотивации, - цитирует футболиста официальный сайт клуба.

Матч АЕК - "Бавария" состоится 7 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.

Все о Лиге чемпионов - здесь.

Бавария - АЕК

 

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2018/11/leon-goretzka-im-interview-es-kann-sich-genauso-schnell-wieder-drehen

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