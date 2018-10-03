Лео Дюбуа: "Лион" расстроен первым таймом с "Шахтером"

Защитник "Лиона" Лео Дюбуа выразил разочарование первым таймом в исполнении команды в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Шахтером" (2:2). По ходу поединка французы проигрывали со счетом 0:2.

– Это была сумасшедшая игра, – цитирует AFP Дюбуа, который забил первый гол за команду. – Мы расстроены первым таймом. Нам не удавалось работать сообща, обострять и грамотно защищаться. Но с другой стороны – второй тайм у нас получился. Мы очень хотели отыграться, вернулись в игру. Нужно сохранить этот позитивный момент. Не всем командам удается так возвращаться. Ничья с такой командой, как "Шахтер", это хорошо.