01:12 | Футбол — Лига чемпионов

"Леееееееео!" "Барселона" празднует рекорд Месси с помощью Фредди Меркьюри

Обсудить
0

"Барселона" разместила в соцсетях музыкальное сообщение по случаю рекордного гола форварда Лионеля Месси. Использовано видео легендарного выступления группы Queen с вокальным сетом Фредди Меркьюри.

Оригинальная запись была сделана на концерте Live Aid на стадионе "Уэмбли" 13 июля 1985 года, где присутствовало 75 тысяч зрителей и много известных исполнителей. При этом слова в перекличке Меркьюри и публики изменены под имя футболиста и название клуба.

Мессизабил в гостевом матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ на 61-й минуте: аргентинец открыл счет и провел 106-й гол в турнире за каталонцев. Вместе с тем нападающий обошел экс-форварда "Реала" Криштиану Роналду по количеству голов за один клуб в Лиге чемпионов.


 

ПСВ – Барселона

Лига чемпионов: результаты матчей, календарь игр и турнирные таблицы

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
Материалы других СМИ
Загрузка...