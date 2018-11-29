"Леееееееео!" "Барселона" празднует рекорд Месси с помощью Фредди Меркьюри

"Барселона" разместила в соцсетях музыкальное сообщение по случаю рекордного гола форварда Лионеля Месси. Использовано видео легендарного выступления группы Queen с вокальным сетом Фредди Меркьюри.

Оригинальная запись была сделана на концерте Live Aid на стадионе "Уэмбли" 13 июля 1985 года, где присутствовало 75 тысяч зрителей и много известных исполнителей. При этом слова в перекличке Меркьюри и публики изменены под имя футболиста и название клуба.

Мессизабил в гостевом матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ на 61-й минуте: аргентинец открыл счет и провел 106-й гол в турнире за каталонцев. Вместе с тем нападающий обошел экс-форварда "Реала" Криштиану Роналду по количеству голов за один клуб в Лиге чемпионов.

Most Champions League goals for a single club ⚽

1⃣0⃣6⃣ Leeeeeoooooo😏👑 pic.twitter.com/icmRMppGAZ – FC Barcelona (@FCBarcelona) 28 ноября 2018 г.





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