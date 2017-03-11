Le Parisien: во время игры с "Барселоной" Айтекин послал футболистов "ПСЖ"

Немецкий арбитр Дениз Айтекин по ходу ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "ПСЖ" (6:1) несколько раз в грубой форме послал футболистов парижан, утверждает Le Parisien. После судейских решений игроки "ПСЖ" несколько раз обращались к арбитру с требованием аргументировать или пересмотреть свой вердикт, но все время натыкались на ответ "F**k you".

Напомним, что каталонцы в первой встрече, прошедшей в Париже, проиграли со счетом 0:4, но в ответном поединке на последних минутах смогли вырвать путевку в четвертьфинал. Позже стало известно, что представители судейского корпуса УЕФА остались недовольны работой Айтекина, обслуживавшего матч.

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