Лавров назвал мужественной игру "Спартака" с "Ливерпулем"

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что "Спартак" сыграл мужественно с "Ливерпулем" (1:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Об этом он заявил во время встречи с израильским министром по делам Иерусалима, по вопросам окружающей среды, культурного наследия Зеэвом Элькином.

– Хочу выразить удовлетворение тем, что мы с вами вчера наблюдали футбольный матч, в ходе которого проявилась достаточно мужественная игра любимой моей команды "Спартак", – цитирует ТАСС Лаврова.

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"