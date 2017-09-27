Лавров назвал мужественной игру "Спартака" с "Ливерпулем"

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что "Спартак" сыграл мужественно с "Ливерпулем" (1:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Об этом он заявил во время встречи с израильским министром по делам Иерусалима, по вопросам окружающей среды, культурного наследия Зеэвом Элькином.
– Хочу выразить удовлетворение тем, что мы с вами вчера наблюдали футбольный матч, в ходе которого проявилась достаточно мужественная игра любимой моей команды "Спартак", – цитирует ТАСС Лаврова.
Вопреки
Вот так и становятся в нашей Стране чемпионами... и "героями" на международной арене. Стыдно, ей богу. Дожили уже до того, что восхваляем за тошнотворный и убогий футбол, унижающий не только чувство собственного достоинства игроков других команд ("Ростова" допустим), который действительно умирал, показывая классный футбол, не взирая на проблемы, в ЛЧ и ЛЕ ради своего болельщика и за честь Страны, но и всех любителей футбола России. Поэтому и смеется над нашей сборной весь мир, что господа МУТКО и Симоняны гордятся подобными "успехами" с помощью арбитров наших "топов" в Европе, поощряя симуляции и поддерживая столичные клубы лояльным арбитражом во встречах столичных клубов с региональными командами, убивая желание у последних даже мечтать о попадании в ЕК зону, а болельщикам смотреть на "честный" футбол российский... "чемпионат имени МУТКО.." ( В.Боаш). Не зря ведь говорят - рыба гниет с головы. И пока в нашем футболе будут править кабинетные договоренности, а не спортивная составляющая, то и героями футбольных баталий на полях России ВСЕГДА будут симулянты Самедовы и Дзюбы, да костоломы Верблумы с Глушаковыми. Всем адекватным болелам и экспертам БЛИЖЕ оценка, происходящего вчера и в нашем футболе, в интервью Горлуковича, которому нужно сказать СПАСИБО за правду.
17:50