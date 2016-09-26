Ласина Траоре: "Сделаю все, чтобы ЦСКА взял три очка в матче с "Тоттенхэмом"

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" подчеркнул, что хотел продолжить свою результативную серию. Форвард намерен сделать все, чтобы армейцы одержали победу.

- От нападающих всегда много ждут, это нормально, - приводит Bobsoccer слова Траоре. - Я и сам очень хочу продолжить результативную серию на новой клубной арене. Буду делать все, чтобы завтра ЦСКА заработал три очка. Нам предстоит важнейший матч.

- Игра с английским клубом через два дня на третий после "Краснодара". График, можно сказать, очень непростой. Успеете восстановиться?

- Вы правы, времени между матчами совсем немного. Делаем все, чтобы восстановиться и быть полностью готовыми к "Тоттенхэму".

- Поскольку вам довелось выступать в Англии, хочу спросить, что вы думаете об этой команде. О ее игровом стиле, о ведущих футболистах?

- В составе "Тоттенхэма" много хороших игроков, выделять кого-то смысла нет. Вообще, вся английская премьер-лига очень быстрая. Так что завтра нам однозначно будет очень трудно. Высокая скорость движения, в том числе и с мячом, является козырем практически любого британского клуба. А "Тоттенхэм" сейчас однозначно один из сильнейших в Англии.