Ласина Траоре: "Очень жду встречи с "Монако" в Лиге чемпионов"

Нападающий Ласина Траоре, выступающий за ЦСКА на правах аренды, уверен, что самым серьезным соперником для армейцев в групповом турнире станет "Тоттенхэм". Форвард, права на которого принадлежат "Монако", ждет игры с монегасками.

- Группа достаточно серьезная, - приводит пресс-служба армейцев слова Траоре. - На мой взгляд, самая сильная команда, которую стоит опасаться больше других - "Тоттенхэм". Мне уже приходилось играть против этой команды ранее. "Байер" тоже на высоком уровне.

Что касается "Монако", то, конечно, будет здорово сыграть с ними, буду очень ждать этой встречи. Это добавит изюминки противостоянию.

Шансы на выход из группы? Я не большой любитель строить какие-то прогнозы. Будем играть, идти от матча к матчу, а там посмотрим, хватит ли наших усилий для выхода в плей-офф.

Напомним, в составе монегасков выступает нападающий Вагнер Лав, который провел в составе красно-синих десять сезонов.

Группы Лиги чемпионов: ЦСКА - "Байер", "Ростову" - "Бавария"