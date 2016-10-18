Ласина Траоре: "Нужно много бегать, чтобы обыграть "Монако"

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" подчеркнул, что соперник обладает большим количеством индивидуально сильных футболистов. По его словам, полузащитник Бернарду - лидер монегасков.

- В первую очередь хотел бы обратить внимание на индивидуальные качества многих футболистов, - приводит пресс-служба армейцев слова Траоре. - Практически на каждой позиции у них очень сильные игроки. Если коротко, скажу так: чтобы обыграть "Монако", придется много бегать (улыбается). Я считаю, что настоящий лидер коллектива - Бернарду. Он очень разнообразен в своей игре, на нем команда часто выезжает.