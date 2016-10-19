Ласина Траоре: "Мне было легче играть против "Монако"

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" (1:1) отметил, что ему было легче действовать против бывшей команды. Единственный гол москвичей забил Траоре. Напомним, француз принадлежит "Монако", а за армейцев играет на правах аренды.

– Было очень непросто. "Монако" – очень сильная команда, – сказал Траоре в эфире "Матч ТВ". – Но я рад, что сыграл против бывших товарищей по команде. Безусловно, мне было легче играть против команды, которую ты знаешь. А я знаю "Монако", и это упростило мне задачу.