Ласина Траоре: "ЦСКА отступать больше некуда"

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре рассказал о причинах ничейного результата с "Монако" (1:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Нападающий добавил, что армейцы в концовке матча стали играть лишком близко к своим воротам.

– Для меня это неудовлетворительный результат. Жаль, что все так сложилось. Но еще ничего не потеряно, у нас есть шансы выправить ситуацию, - приводит слова спорстмена официальный сайт ЦСКА.

– Вам хорошо знакома сила "Монако". За счет чего удалось в первом тайме выглядеть лучше и забить важный мяч?

– Нашим оружием в этой игре были контратаки, они неплохо нам давались до забитого мяча. Потом мы стали играть в более оборонительный футбол, и это нам стоило гола.

– Чего не хватило в концовке, чтобы удержать победный счет?

– Основная причина – то, что мы очень низко опустили нашу оборону, стали играть слишком близко к воротам.

– Сейчас у любой из команд в группе есть шанс пройти в плей-офф. Ожидали ли такой упорной борьбы, и что нужно сделать ЦСКА, чтобы опередить соперников?

– Все игры стали решающими, отступать больше некуда. Надо собраться со всеми силами и возможностями и пройти дальше.

– Вы обещали забить первый гол армейцев в еврокубках на Арене ЦСКА. Насколько это важно?

– Надо играть хорошо против любых команд. Было приятно сдержать слово и забить, тем более играя против бывших партнеров по команде.