Ласина Траоре: "Абсолютно уверен, что ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов"

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" в интервью Bobsoccer выразил мнение, что в этой встрече нет явного фаворита. По словам форварда, обе команды имеют одинаковые шансы на победу.

- Есть ли у предстоящего матча фаворит?

- На мой взгляд, шансы ЦСКА и "Тоттенхэма" абсолютно равны. Так что 50 на 50.

- "Тоттенхэм" в первом туре дома проиграл "Монако". Вас удивил этот результат? Вообще, каким вам видится расклад в группе, и что скажете о шансах ЦСКА на попадание в плей-офф Лиги чемпионов после ничьей в Леверкузене?

- Убежден, что ЦСКА выйдет в плей-офф. Абсолютно уверен в нашей команде, вижу, какие сильные футболисты здесь выступают. Победа "Монако" в Лондоне? У каждого матча своя история, удивляться здесь действительно нечему. Впереди второй тур, о результатах первого пора забыть. Сейчас мы полностью сосредоточены на "Тоттенхэме" - так же, как и его футболисты на нашей команде.