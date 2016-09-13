Ларс Бендер: "Похьянпало - реальная угроза для ворот ЦСКА"

Капитан "Байера" Ларс Бендер в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что команде необходимо стартовать в соревновании с победы. Также полузащитник выразил радость от попадания на групповую стадию турнира напрямую.

– Лига чемпионов – всегда особенное событие, – цитирует пресс-служба УЕФА Бендера. – Некоторое время назад складывалось ощущение, что "Байер" еще долго не будет попадать в групповую стадию турнира напрямую, но мы здесь. Завтра будет особенный вечер.

В ближайшее время нас ждут несколько сложных матчей, поэтому очень важно хорошо начать путь в Лиге чемпионов. Мы провели прекрасный матч в чемпионате Германии в минувшие выходные, и импульс, полученный от игры с "Гамбургом" (3:1) нужен нам и в матче с ЦСКА.

Йоэль Похьянпало уверен в себе. Он находится в блестящей форме, и если завтра он выйдет в стартовом составе, то будет реальной угрозой для ворот ЦСКА.