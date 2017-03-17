Лам вспомнил о победе "Баварии" над "Реалом" в сезоне-2011/12

Капитан "Баварии" Филипп Лам​ выразил удовлетворение в связи с предстоящим противостоянием команды в 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала". Первый поединок клубов состоится в Мюнхене 12 апреля, ответный пройдет в Мадриде 18 апреля.

– С "Реалом" мы провели множество битв, поэтому мы счастливы итогам жеребьевки. С нетерпением ждем еще одной игры на "Сантьяго Бернабеу", – написал на своей странице в "Твиттере" Лам, прикрепив к сообщению фотографию с матча команд в Мадриде сезона-2011/12, в котором немцы выиграли в серии пенальти.