15:50 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Лам вспомнил о победе "Баварии" над "Реалом" в сезоне-2011/12

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Капитан "Баварии" Филипп Лам​ выразил удовлетворение в связи с предстоящим противостоянием команды в 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала". Первый поединок клубов состоится в Мюнхене 12 апреля, ответный пройдет в Мадриде 18 апреля.

– С "Реалом" мы провели множество битв, поэтому мы счастливы итогам жеребьевки. С нетерпением ждем еще одной игры на "Сантьяго Бернабеу", – написал на своей странице в "Твиттере" Лам, прикрепив к сообщению фотографию с матча команд в Мадриде сезона-2011/12, в котором немцы выиграли в серии пенальти.

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