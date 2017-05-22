Квинси Промес: "Постараемся пройти групповой турнир в Лиге чемпионов"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес отметил, что в Лиге чемпионов хотел бы выйти в плей-офф. По словам голландца, ближайшая цель является игра с "Локомотивом" за Суперкубок.

- Следующая цель? Постараемся взять Суперкубок в матче против "Локо", - отметил Промес в программе Тотальный разбор. - Это следующий трофей, который мы можем завоевать. Конечно, мы постараемся как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. Постараемся пройти групповой турнир. Затем я бы хотел снова стать чемпионом. Надеюсь, что защитим титул в следующем году.

Какой матч стал ключевым в сезоне? Думаю, что это была встреча или с "Зенитом", или с ЦСКА. Думаю, все-таки с "Зенитом". Именно эта встреча показала, что мы можем завоевать титул. Хотя игра с ЦСКА была очень напряженной.