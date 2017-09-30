Квинси Промес: "Ничья с "Ливерпулем" – замечательный результат, который должен придать нам уверенность"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес отметил, что команда добилась отличного результата в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1). Он также добавил, что огорчен тем, что пропустит встречи квалификационного раунда чемпионата мира-2018 в составе сборной Голландии.

– Матч с "Ливерпулем" – отличный опыт. С такой командой, я считаю, замечательный результат, который должен придать нам уверенность, – сказал в эфире программы "Все на матч" Промес. – Смотрим в будущее с оптимизмом.

Конечно, я огорчен тем, что пропущу матчи за сборную Голландии. Они очень важны для нашей страны, но, к сожалению, повреждение не позволит мне сыграть. Надеюсь, у нашей команды хватит ресурсов, чтобы попасть на чемпионат мира-2018.

Напомним, голландец получил травму 20 сентября в матче 1/16 финала Кубка России против "Кубани" (2:0), у него было диагностировано повреждение икроножной мышцы.