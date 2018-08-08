Квинси Промес: "Было сложно сконцентрироваться на пенальти, я видел лазер перед глазами"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес сказал, что реализовать пенальти в матче квалификации Лиги чемпионов с ПАОК (2:3) ему помешала светившая с трибун лазерная указка.

- Было сложно сконцентрироваться перед пенальти. Видел много зеленого лазера перед глазами. Я взял на себя ответственность, я промазал. Это мне очередной урок, - цитирует футболиста Чемпионат.com. - Иногда мы забиваем, иногда промахиваемся, но пока не конец. Нам, конечно, не хватало наших фанатов. Но, считаю, мы играли фантастически первые 20 минут. Мы вели – 2:0. Я думал, что мы не должны дать сопернику много шансов. Но потом мы получили пенальти, потом счет стал 2:2, потом мы проиграли. Мы знаем, что это тяжело, но ничего еще не закончено.